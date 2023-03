Grün-violettes „Duell“ beim Messerundgang

Beim Messerundgang kam bei dem Anblick bei manch Ehrengast die Fußball-Leidenschaft hervor. Und während sich Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner als Violetter outete, griff Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Lorenz Mayr zum grünen Rapid-Gin.

28.000 Messebesucher - etwas unter Vor-Corona-Niveau

Apropos Messe: Die Bilanz der ersten Ab Hof nach der Corona-Pandemie zum normalen Termin fällt sehr positiv aus. 28.000 Besucherinnen und Besucher zählten die Messeverantwortlichen an den vier Messetagen.

„Die Begeisterung für das Thema Direktvermarktung war am gesamten Areal förmlich spürbar. Die hohe Qualität der Ausstellung sowie das umfangreiche Rahmenprogramm führten zu zahlreichen positiven Rückmeldungen – sowohl von Besucher- wie auch von Ausstellerseite. Mit der Ab Hof sind wir auch bei den Besucherzahlen wieder am Weg in Richtung Vor-Corona-Zeiten und somit war es auf jeden Fall ein gelungener Start in ein spannendes Messejahr“, bilanzierte ein zufriedener Messe-Geschäftsführer Werner Roher am Montagabend.

Daher hat man für 2024 den Ab Hof-Messetermin bereits wieder fixiert. Die 29. Auflage wird von 8. bis 11. März über die Bühne gehen. Die nächsten Events am Messegelände sind der Tag der Landjugend kommenden Samstag (11. März) und der Kabarettabend mit Gernot Kulis am 18. März.

www.messewieselburg.at

Ihre erste Messe als neues Führungsduo des Verkehrsvereins: Vorsitzender Franz Rafetzeder (links) und Geschäftsführer Werner Roher. Foto: Christian Eplinger

