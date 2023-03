Die Meister des Lebensmittel-Handwerks

Bundesminister Norbert Totschnig, heuer zum ersten Mal zu Gast bei der Ab Hof in Wieselburg, eröffnete am Freitag Europas größte Spezialmesse für Direktvermarktung und zeigte sich begeistert: „Unsere Bäuerinnen und Bauern sind wahre Meister des Lebensmittel-Handwerks. Sie wissen wie’s geht, damit es schmeckt! Diese Fertigkeiten tragen unsere Direktvermarkter in die Zukunft. Auf der Ab Hof-Messe kann sich jede und jeder von den Innovation überzeugen. Hier in Wieselburg findet jedes Jahr eine wahre Leistungsschau der Direktvermarktung statt – ich bin stolz, mit welcher Leidenschaft unsere Bäuerinnen und Bauern ihre Produkte herstellen, wie professionell sie diese präsentieren und über die Vielfalt an Innovationen, die sie an den Tag legen.“

Traditionellerweise wurde der Eröffnungstag mit der Siegerehrung der Produktprämierungen gestartet. In acht verschiedenen Wettbewerben konnten hier über 125 Siegerprodukte gekrönt werden. Eine besondere Auszeichnung ist hier der Titel „Produzent des Jahres“, der heuer an den Firlingerhof aus Scharten (Oberösterreich) ging. Ilse und Horst Hubmer nahmen von Bundesminister Norbert Totschnig, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager und dem neuen Vorstandsvorsitzenden des Verkehrsvereins Wieselburg, Franz Rafetzeder, sowie Johannes Rottensteiner vom Verlag das Lebensmittelhandwerk den Preis entgegen.

Horst und Ilse Hubmer aus Schartern freuen sich über den Titel "Produzent des Jahres" Foto: Christian Eplinger

„Unsere Bäuerinnen und Bauern bieten eine abwechslungsreiche Palette von typisch bäuerlichen Spezialitäten über regionale Schmankerl bis hin zu neuen, innovativen Produkten. Eigene Rohstoffe, regionale Zutaten sowie die Qualitäts- und Herkunftssicherung sind für sie ein Selbstverständnis. Die Ab Hof-Messe bietet die optimale Bühne für die hochwertigen Lebensmittel aus bäuerlicher Herkunft und ist daher eine wichtige Plattform für die Direktvermarktungsbetriebe“, betonte auch Landwirtschaftskammerpräsident Schmuckenschlager.

Besonders genossen hat den „Arbeitstag zu Hause“ Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Ich habe schon vor einigen Jahren die Ab Hof als die Olympiade der Direktvermarkter bezeichnet. Daran hat sich nichts geändert. Wir alle sollten stolz sein auf unsere bäuerlichen Produzentinnen und Produzenten. Wir haben heute sicher mehr Goldmedaillen verteilt als Österreich jemals bei einer WM oder Olympiade gewinnen kann“, sagte Pernkopf mit einem Lächeln.

Er strich auch die Bedeutung für die Gesellschaft hervor: „Die Bäuerinnen und Bauern prägen unser Land und tragen 365 Tage im Jahr Verantwortung für unsere Lebensmittel und die Versorgungssicherheit. Besonders die Direktvermarkter sind Botschafter für Nähe, Qualität und Verlässlichkeit. Mit einem neuen Unterstützungspaket in der Höhe von 1,5 Millionen Euro unterstützen wir sie dabei, auch in unsicheren Zeiten sicher produzieren zu können. Gefördert werden unter anderem Investitionen zur technischen Aufrüstung in Ab Hof- und Selbstbedienungsläden und die Anschaffung von Bezahl-, Überwachungs- und Kontrollsystemen.“

Zufrieden mit dem ersten Messetag zeigte sich auch Messe-Geschäftsführer Werner Roher: „Wir freuen uns über das große Besucherinteresse und das positive Echo schon am ersten Tag. Der rege Austausch und die gute Stimmung machen Lust auf noch viele Veranstaltungen auf unserem Gelände. Ein perfekter Start ins Messejahr.“

Mit über 250 Ausstellern garantiert die Ab Hof auch heuer wieder die Trends der Direktvermarktung abzudecken, umfangreiche Informationen zur Verfügung zu stellen und Genussherzen bei zahlreichen Verkostungen höher schlagen zu lassen. Die Messe hat noch von Samstag, 4. März, bis einschließlich Montag, 6. März, geöffnet. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und dem Programm unter: www.abhof.com

Vollbild Mehr aus Erlauftal Ab Hof Messe Wiese... Die Meister des Lebensmittel-Handwerks Purgstall Volksbank-Wandergruppe: Von Kapelle zu Kapelle Ab Hof Messe Wiese... Die Preisträger aus dem Bezirk Scheibbs Mehr Top-Stories Mit 83 Jahren Ex-OMV-Chef Richard Schenz ist verstorben Reaktion auf Sanie... Zwettl: „Waldviertler Eis“ wird es weiter geben - ohne Fröschl Orchideenausstellung Russwurm in Klosterneuburg: Eine Blumenpatin „ohne grünen Daumen“ FB 1 /92 Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Anzeige Ab Hof Messe Wieselburg Die Meister des Lebensmittel-Handwerks . Seit 1995 bringt die Ab Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung jährlich tausende Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland nach Wieselburg und verwandelt das Messezentrum in ein Kompetenzzentrum für bäuerliche Direktvermarktung.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.