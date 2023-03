All-inclusive-Urlaub im WM-Ort 2025

All inclusive kennt man aus dem Sommerurlaub. Aber funktioniert das auch im Winter? Noch dazu mitten in einem der bekanntesten und lässigsten Skigebiete Österreichs, dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn? Und auf gehobenem Niveau?

Es funktioniert - das beweist die Familie Schwabl mit ihrem Hotel „Die Sonne“ in Saalbach. 2008 haben Camilla und Hannes Schwabl das Hotel von Camillas Vater Rupert Unterkofler übernommen und nach zwei Jahren Planung und vielen Umbauten das All-inclusive-Familienhotel-Konzept in den Alpen umgesetzt - zunächst im Sommer, seit rund zehn Jahren auch im Winter.

„Natürlich gab es zu Beginn einige Skepsis - nicht nur von den Gästen, sondern auch innerhalb unseres Tourismusverbandes. Denn All inclusive ist im Alpenraum sehr ungewöhnlich. Für uns war es aber auch eine Chance, von Beginn weg eine relativ hohe Auslastung zu erreichen. Außerdem haben wir als Eltern zweier heranwachsender Kinder - sie sind mittlerweile 13 und 15 Jahre alt - selbst im Urlaub gesehen, wie positiv ein All-inclusive-Angebot sein kann, weil dadurch der Urlaub einfach für die Familie kalkulierbarer wird“, schildert die 45-jährige Camilla Schwabl, die das Hotel mit vollstem Einsatz aber auch der nötigen Bodenständigkeit leitet und nebenbei noch im Vorstand des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm aktiv ist.

Eigener Taxidienst vom Hotel zur Skipiste und zurück

Hannes Schwabl, der 43-Jährige ist vor allem im Backoffice-Bereich tätig und daneben noch Geschäftsführer der Saalbacher Bergbahnen GmbH, ergänzt: „Unser All-inclusive-Konzept können wir natürlich nur machen, weil wir nicht direkt im Zentrum von Saalbach beheimatet sind, sondern rund einen Kilometer außerhalb. Dadurch gibt es keine wirkliche Laufkundschaft, sondern nur Hotelgäste. Und bei uns ist auch kein Halli-Galli angesagt. Wir sind ein Familienhotel auf gehobenem Niveau. Dafür gehören zu unseren All-inclusive-Leistungen neben Frühstücks-, Mittags-, Après-Ski-Buffet bzw. dem Fünf-Gänge-Menü am Abend sämtliche Getränke auch an der Bar und ein hoteleigener Shuttleservice. Unsere beiden Taxi-Busse legen in der Hauptsaison bis zu 250 Kilometer täglich zurück“, weiß der Hotelier.

Zum All-inclusive-Angebot für Familien gehören auch ein eigener (betreuter) Mini- und Teensclub, ein Familien-Wellnessbereich mit Hallenbad, Outdoor-Whirlpool, Infrarot-Familien-Insel und Indoor-„Liegewiese“. Die Gäste ab 15 Jahren können im Sonnenhaus mit finnischer Hochsitz-Sauna, Farblicht-Sanarium, Sole-Dampfbad oder Infrarotkabinen und im Zirben-Spa entspannen.

Qualität in allen Bereichen

Dabei legt die Familie Schwabl Wert auf Qualität in allen Bereichen. Vom Essen bis hin zur Wein- und Getränkekarte sowie der Hotelausstattung. „Unser Haus stammt aus den 60er-Jahren, aber wir haben immer wieder erweitert, aus- und umgebaut und tun das auch jetzt noch jedes Jahr. Uns ist einfach wichtig, die Qualität hoch zu halten - von den Zimmern über den Wellnessbereich bis hin zu den allgemeinen Bereichen des Hotels“, erzählt Camilla Schwabl.

Das wird von den Hotelgästen ebenso geschätzt wie die sehr bemühten und stets freundlichen Mitarbeiter. Rund 50 sind es alles in allem in der Hauptsaison, die sich um das Wohl der 130 bis 200 Gäste der 70 Zimmer (je nach Familienbelegung) kümmern. „Durch das All-inclusive-Konzept müssen unsere Mitarbeiter den Gästen nichts verkaufen oder auf Provisionen achten, sondern können einfach nur freundlich sein“, sieht Camilla Schwabl einen weiteren Vorteil.

Für uns ist das Telefon wichtiger als Online-Buchungen. Gerade bei Familien gibt es immer wieder Fragen. Die sind am Telefon am einfachsten abzuklären.“ Camilla Schwabl

60 Prozent der Gäste im Hotel „Die Sonne“ sind Stammgäste, wobei die Gäste aus Österreich dabei im Jahresschnitt nur an vierter Stelle liegen. „Der Großteil unserer Gäste kommt aus Deutschland, im Winter sind zudem Holländer und Engländer stark vertreten, im Sommer Gäste aus Belgien“, sagt Camilla Schwabl. Auch da zähle das persönliche Service. „Wir haben fast nur Buchungen über das Telefon, da es gerade bei Familien immer wieder Nachfragen gibt und das ist über das Telefon einfach am einfachsten“, lächelt die leidenschaftliche Hotelchefin.

Generell hat in der Region in den vergangenen Jahren dank starker Erlebnisangebote und dem Run auf Outdoor-Sportarten die Sommersaison wieder stark aufgeholt. Aktuell hält der Tourismusverband Saalbach Hinterglemm bei rund 1,6 Millionen Gästenächtigungen im Winter und rund 860.000 im Sommer.

Saison dauert bis Ostermontag mit einigen Oster-Specials

Im 4-Stern-Superior-Hotel „Die Sonne“ dauert die heurige Wintersaison noch bis Ostermontag, 10. April. Bis dahin lockt man noch mit besonderen Last-Minutes-Angeboten und Oster-Specials (siehe direkt auf der Homepage). Auch die Liftgesellschaft bietet ab April einen Osterbonus-Skipass. Beim Kauf einer Erwachsenen Ski Alpin Card ab vier Tagen erhalten Kinder geboren 2007 oder später ihren Skipass gratis.

Wie viele Liftanlagen und Pisten in der Osterwoche noch geöffnet haben werden, steht heuer allerdings etwas in den Sternen. „Es ist einfach ein extrem schneearmer Winter. Wir haben zwar aktuell noch praktisch alle Anlagen im Betrieb, doch das kann sich bei weiterhin so warmem Wetter wie zuletzt ändern. Während die Schattenhänge wie am Schattberg oder Zwölferkogel noch in sehr gutem Zustand sind, sind die Sonnenhänge neben den Pisten schon sehr grün. Aber es wird noch genügend Angebote geben, dass man auch in den Osterferien den Sonnenskilauf genießen kann“, ist Hannes Schwabl überzeugt.

Ski WM 2025: „Wird tolle Veranstaltung“

Von 4. bis 16. Februar 2025 ist Saalbach Hinterglemm dann zum zweiten Mal nach 1991 Austragungsort der Alpinen Ski WM. Eine Veranstaltung, für die aktuell die Vorbereitungen erst so richtig anlaufen. „Es wird sicher eine tolle Veranstaltung werden, auch wenn derzeit noch nicht jene Euphorie zu spüren ist wie 1991. Aber damals waren wir als Tourismusregion der Veranstalter. Das war unsere WM. Dafür haben alle gebrannt“, erinnert sich Camilla Schwabl.

Positiv sehen Camilla und Hannes Schwabl auf alle Fälle, dass es keine sinnlosen Infrastrukturbauten geben wird, die nach der WM keiner braucht. „Die Veranstaltungsflächen wie Zielraum oder Veranstaltungsplatz werden nur temporär errichtet. Dazu braucht es keine festen Bauten“, weiß Camilla Schwabl. Dafür wird die Tennishalle als Veranstaltungshalle renoviert und adaptiert und ein Wanderweg ausgebaut und beleuchtet. Auch der Bahnhof Maishofen-Saalbach soll ausgebaut werden, um zu den Rennen eine öffentliche Anreise mit Zug und Shuttlediensten ins Tal anbieten zu können. Denn der Verkehr ins Tal werde trotz allem sicher eine Herausforderung.

Auch wenn ihr Ehemann Hannes nicht mit „Massen-Veranstaltungen wie in Kitzbühel oder Schladming“ rechnet. „Das Hauptinteresse wird sich auf einige wenige Rennen beschränken. Bei den übrigen wird es eine Kunst, das Zielstadium zu befüllen. Das Positive bei uns ist aber, dass man praktisch alle Rennen auch als Skigast neben der Piste verfolgen kann“, weiß Hannes Schwabl.

Daumendrücken für die Italiener

Übrigens: Im Hotel „Die Sonne“ werden während der Ski WM 40 Zimmer von der italienischen Delegation belegt sein. Denn sowohl das italienische Damen- als auch das Herrenteam macht das Hotel „Die Sonne“ zu ihrem Hauptquartier. „Natürlich ist das für uns schon etwas Besonderes, auch wenn wir im Februar ohnehin immer sehr gut belegt sind. Aber eine WM ist eine WM. Da werden wir neben unseren Österreichern auch den Italienerinnen und Italienern die Daumen drücken“, lächelt Camilla Schwabl.

