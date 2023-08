Zwei Top-Events im Wieselburger Schlosspark

„Wir haben uns entschlossen, beide Events auf alle Fälle als Open-Air-Veranstaltung durchzuziehen. Die Bühne im Schlosspark wird in den nächsten Tagen aufgebaut. Und so wie es derzeit aussieht, ist uns auch der Wettergott gnädig. Wir sollten zwei wunderschöne Sommerabende mit einem packenden Programm hier in Wieselburg erleben“, sagt Wolfgang Übl, geschäftsführender Gesellschafter der cayenne-Marketing-Agentur. Diese veranstaltet am Freitag und Samstag erstmals zwei besondere Events im Wieselburger Schlosspark.

Am Freitag, 11. August, holt die Coverband „The Magic of Abba“ den Sound der schwedischen Kult-Band in den Schlosspark. Mit der energiegeladenen Show „Mamma Mia – What a Show“ und den größten Hits der Pop-Legenden wird das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Fans von Abba und solchen, die es noch werden wollen (Beginn: 19.30 Uhr).

„Mamma Mia – What a Show" heißt es am 11. August im Wieselburger Schlosspark. The Show Makers entführen in die Welt von Abba. Foto: The Show Makers, Simone Attisani

Einen Tag später, am 12. August, ist mit Philipp Hochmair einer der beliebtesten Schauspieler des Landes zu Gast in Wieselburg. Für die „Wannseekonferenz" wurde er mit der Romy 2022 ausgezeichnet. Bekannt durch „Blind ermittelt“ und zahlreiche Rollen im Kino und TV ist er dem Theater sehr eng verbunden und hat auf vielen großen Bühnen seine Bühnenproduktionen gezeigt, war Gast in deren Ensembles, u. a. im Burgtheater, im Thalia Theater und am Züricher Schauspielhaus.

Jetzt schlüpft Philipp Hochmair in seiner neuinterpretierten Show „Jedermann Razelli RMX“ in alle Rollen. Er verwandelt das Hoffmansthal-Stück „Jedermann“ in eine Art Sprech-Konzert, das es so zuvor noch nicht gegeben hat. In eine auf die wesentlichen Passagen komprimierten, verdichtete Version bereitet der Mashup-Künstlerund Avantgard-KünstlerKurt RazelliHochmairs vielstimmigen Monolog neu auf. Immer in Abstimmung mit der beeindruckenden Einmann-Performance des Schauspielers (Beginn: 19.30 Uhr).

Karten für beide Events unter oeticket.com oder in der Raiffeisenbank Wieselburg.