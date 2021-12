Der Steinakirchner Volksschulturnsaal ist Geschichte

Seit 10. November sind die Umbauarbeiten bei der Volksschule Steinakirchen in vollem Gange. Diese Woche startete der Abbruch des alten Volksschul-Turnsaals.

Bis Sommer 2023 werden die Volksschüler aus Steinakirchen und Wolfpassing im Schloss Wolfpassing unterrichtet. Im Herbst 2023 soll das neeu Schulgebäude eröffnet werden.

Was alles genau gemacht wird, lest ihr in der nächstwöchigen Erlauftaler NÖN.