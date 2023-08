Gewitter beendete das Sommerkino im Wieselburger Schlosspark

Die Sozialistische Jugend des Scheibbser Bezirks mit Melanie Zvonik, Nicole Pöcksteiner, Dominik Sauer, und Stefan Hofinger an der Spitze sowie die SPÖ Wieselburg mit Herbert Hörmann, Franz Sonnleitner, Robert Gnant und Reinhard Stürzl hatten am Freitagabend wieder zum Sommerkino in den Wieselburger Schlosspark geladen. Bei chilliger und wunderschöner Atmosphäre genossen rund 100 Besucher die sozialkritische österreichische Filmkomödie „Die Migrantigen“ – allerdings nur rund 20 Minuten. Dann beendete ein Gewitter das Open-Air-Filmereignis. „Wir mussten abbrechen, alles andere wäre zu gefährlich gewesen“, schildert Hermann Hörmann.