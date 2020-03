Nach der Absage des Tages der Landjugend und der Verschiebung des Lions-Flohmarktes ist auch die für kommenden Freitag am FH Campus in Wieselburg geplante StartUp-Night abgesagt worden. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, Partner, sowie deren Umfeld haben für uns oberste Priorität, daher haben wir die Veranstaltung abgesagt", heißt es in einer offiziellen Aussendung der FH.

Kurz zuvor hat die Hochschulleitung der Fachhochschule Wiener Neustadt - die Mutter des FH-Campus Wieselburg -, dass der Studienbetrieb an allen Standorten der Fachhochschule Wiener Neustadt in den nächsten Tagen bis auf weiteres auf Distance Learning umgestellt wird. Über behördliche Anordnung wird ab Montag, 16. März, der Präsenz-Lehrbetrieb an österreichischen Hochschulen mit Lehrveranstaltungen, praktischen Übungen und Laborübungen vorerst voraussichtlich bis nach Ostern ausgesetzt.

Die Betroffenen werden über weitere Schritte und Maßnahmen (z.B. Online-Lehrbetrieb, Aufnahmeprüfungen, Terminverschiebungen etc.) ehestmöglich informiert. Um den Lehrbetrieb zum großen Teil aufrecht zu erhalten, werden die Lehrenden die Lehrveranstaltungen – so schnell und soweit möglich und sinnvoll – digital abwickeln. Die Stundenplanung wird dahingehend angepasst. Die Hochschule ist bemüht, dass den Studierenden daraus soweit wie möglich kein Nachteil für den Studienverlauf entsteht.

„Bisher gibt es an keinem der Standorte der Fachhochschule Wiener Neustadt einen Fall des Coronavirus. Es handelt sich daher um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um die Verbreitung des neuartigen Virus einzuschränken“, erklärt Peter Erlacher, COO der FH Wiener Neustadt.

Aber auch schon zahlreiche weitere Veranstaltungen - so etwa die für 4. April geplante Eröffnung des Obstlehrgartens "Obsterlebnis Mostlandhof" in Purgstall oder diverse Events beziehungsweise auch der Feuerwehr-Abschnittstag Ötscher-Hochkar - wurden bereits abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.