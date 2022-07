Schulschluss für Göstlinger Lehrer-Duo

Werbung

Mit der Schulschlussfeier in der Mittelschule Göstling verabschiedeten sich zwei Lehrerkollegen für immer vom Schulbetrieb.

Für Michaela Lengauer-Stockinger und Johann Karl war es nämlich der letzte Schulschluss vor dem Ruhestand. Lengauer-Stockinger war nach ihren Dienstorten in Ybbsitz und Lunz am See seit 1997 an der Schule und unterrichtete die Fächer Englisch und Geschichte. „Du warst immer auf der Seite deiner Schüler. Wir möchten uns bei dir für dein Engagement bedanken und dir alles Gute, vor allem aber ein langes Leben in Gesundheit wünschen“, betonte Schuldirektor Josef Nemecek in seiner Laudatio.

Johann Karl, Lehrer für Englisch und Turnen, unterrichtete seit 1986 an der Göstlinger Schule. Als SMS-Koordinator hat sich der engagierte Pädagoge für die Installierung des SMS Siebenkampfes in der Schule starkgemacht und gemeinsam mit den Schülern auch einige Landesmeistertitel und Stockerlplätze bei Bezirks-, Landes- und Bundesmeisterschaften eingeheimst. „Durch seine gute Zusammenarbeit mit den Vereinen konnte Kollege Karl viele Sportler unserer Schule optimal unterstützten und fördern. Sowohl die Kinder – mit einem Sketch – als auch das Kollegium verabschiedeten sich von den verdienten Kollegen. Im Zuge der Feier wurden ebenfalls die lesefreudigsten Schüler, die Teilnehmer am landesweiten Redewettbewerb und die Sieger des Bewerbes „Känguru der Mathematik“ geehrt.

Natürlich traten auch die Schüler mit Topleistungen im sportlichen Bereich, wie die Sieger des SMS-Siebenkampfes, die neuen Schulrekordhalter im Schwimmen, im 60-m-Lauf und Weitsprung und die Gewinner des Fußballturnieres in den Vordergrund.

