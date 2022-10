Absolute für Van der Bellen in nur sieben Gemeinden

So richtig überzeugen konnte Alexander Van der Bellen die Bürgerinnen und Bürger des Scheibbser Bezirks nicht in seiner ersten Amtszeit. In nur sieben der 18 Bezirksgemeinden erzielte Van der Bellen eine absolute Mehrheit (ohne Wahlkarten). In Göstling und Scheibbs kam er über die 60-Prozent-Marke, dafür gaben gerade einmal 38,6 Prozent der St. Antonerinnen und Antoner ihm ihre Stimme. Insgesamt landete Van der Bellen mit 49,3 Prozent knapp unter der absoluten Mehrheit.

Klare Nummer zwei im Bezirk ist FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, der mit 23,6 Prozent deutlich über dem Bundes- und Landesergebnis lag. Nur in Göstling, Scheibbs und Puchenstuben blieb er unter der 20-Prozent-Marke. Den Spitzenwert erzielte der FPÖ-Kandidat in der Gemeinde Wolfpassing mit 29,3 Prozent.

Alle anderen Kandidaten kamen in keiner einzigen Gemeinden des Scheibbser Bezirks auch nur einmal über die Zehn-Prozent-Marke. Den dritten Platz dürfte sich aber Dominik Wlazny mit 8,0 Prozent gesichert haben. Er liegt vor Auszählung der Wahlkarten um 75 Stimmen vor Tassilo Wallentin (7,6 Prozent). Übrigens: MFG-Chef Michael Brunner erreichte in Puchenstuben mit 7,6 Prozent sein niederösterreich-weit bestes Ergebnis. Allerdings: die 7,6 Prozent sind „nur“ elf Stimmen.

Insgesamt wurden im Bezirk Scheibbs 21.180 gültige Stimmen abgegeben (ohne Wahlkarten). Davon entfielen auf

Alexander Van der Bellen 10.439 Stimmen - 49,3 Prozent

Walter Rosenkranz 4.989 Stimmen - 23,6 Prozent

Dominik Wlazny 1.688 Stimmen - 8,0 Prozent

Tassilo Wallentin 1.613 Stimmen - 7,6 Prozent

Gerald Grosz 1.218 Stimmen - 5,8 Prozent

Michael Brunner 636 Stimmen - 3,9 Prozent

Heinrich Staudinger 597 Stimmen - 2,8 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag im Scheibbser Bezirk mit 66,8 Prozent traditioneller Weise über dem Landes- und Bundesschnitt. Am stärksten nutzten die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wolfpassing ihr Wahlrecht (73,8 Prozent). Auch in den Gemeinden Randegg, Reinsberg, St. Georgen/Leys und Wang lag die Beteiligung über der 70-Prozent-Marke. Die geringste Wahlbeteiligung gab es in Wieselburg (60,3 Prozent).

