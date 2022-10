Absolute für Van der Bellen in nur sieben Gemeinden

So richtig überzeugen konnte Alexander Van der Bellen die Bürgerinnen und Bürger des Scheibbser Bezirks nicht in seiner ersten Amtszeit. In nur sieben der 18 Bezirksgemeinden erzielte Van der Bellen eine absolute Mehrheit (ohne Wahlkarten). In Göstling und Scheibbs kam er über die 60-Prozent-Marke, dafür gaben ihm gerade einmal 38,6 Prozent der St. Antonerinnen und Antoner ihre Stimme. Insgesamt hievten erst die Wahlkarten Van der Bellen über die 50 Prozent-Marke. Von den 3.163 gültigen Wahlkarten im Bezirk entfielen immerhin 1.967 (62,2 Prozent) auf Van der Bellen. Damit hält er schlussendlich bei 51,0 Prozent im Scheibbser Bezirk.

Für Grün-Bezirksvorsitzenden Christian Müller aus Purgstall ein sehr gutes Ergebnis. „Ich bin sehr zufrieden und gratuliere Van der Bellen, der sich das auch verdient hat.“

Klare Nummer zwei im Bezirk ist FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, der mit 22,1 Prozent deutlich über dem Bundes- und Landesergebnis lag. Nur in Göstling, Scheibbs und Puchenstuben blieb er unter der 20-Prozent-Marke. Den Spitzenwert erzielte der FPÖ-Kandidat in der Gemeinde Wolfpassing mit 29,3 Prozent. Entsprechend zufrieden ist FPÖ-Bezirksparteiobmann Reinhard Teufel: „Van der Bellen hat das schlechteste Ergebnis aller Bundespräsidenten bei einer Wiederwahl in unserem Bezirk eingefahren. Er ist nur ganz knapp über die 50-Prozent-Hürde gekommen, obwohl sich alle Bürgermeister im Bezirk hinter den Amtsinhaber eingehängt haben. Das Ergebnis ist ein deutliches Zeichen, dass die FPÖ am richtigen Weg ist“, ist Teufel überzeugt.

Alle anderen Kandidaten kamen in keiner einzigen Gemeinden des Scheibbser Bezirks auch nur einmal über die Zehn-Prozent-Marke. Den dritten Platz hat sich Dominik Wlazny mit 8,1 Prozent gesichert. Er liegt um 142 Stimmen vor Tassilo Wallentin (7,5 Prozent). Übrigens: MFG-Chef Michael Brunner erreichte in Puchenstuben mit 7,6 Prozent sein niederösterreich-weit bestes Ergebnis. Allerdings: die 7,6 Prozent sind „nur“ elf Stimmen.

