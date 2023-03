Kläranlage Wolfpassing: 790.000 Euro für Schlammpresse

Seit 1983 ist die Kläranlage Wolfpassing in Betrieb, seit 2001 wird sie vom Abwasserverband Kleines Erlauftal geführt. Diesem gehören insgesamt sieben Gemeinden an. Neben Wolfpassing, Steinakirchen, Wang, Randegg und Reinsberg entsorgen auch einzelne Siedlungen der Gemeinden Gresten-Land und Waidhofen/Ybbs ihre Abwässer in die Kläranlage Wolfpassing, die auf 10.500 Einwohner-Gleichwerte ausgelegt ist.

„Aktuell haben wir einen Auslastungsgrad von rund 60 Prozent“, weiß Betriebsleiter Klärwärter Andreas Hinterberger. Pro Jahr fallen dabei rund 4.000 m³ Klärschlamm an. Bisher haben fünf Landwirte aus der Umgebung diesen Klärschlamm auf ihren Feldern ausgebracht. „In den Winter- und in den Sommermonaten hatten wir aber oft das Problem mit der Lagerung, weil da keine Ausbringung mit Güllefässern möglich ist. Vor allem ist die Menge durch den hohen Wasseranteil beim Klärschlamm nicht unerheblich“, erklärt Hinterberger.

Dem soll nun mit dem Bau einer Klärschlammpresse Abhilfe geschafft werden. Für den Einbau einer Schlammentwässerungsanlage wird über den beiden Schlammeindickern ein 5,6 mal 4,6 Meter großes Gebäude errichtet. Dazu kommt in einem Zubau eine Lagerhalle für die Zwischenlagerung des gepressten beziehungsweise getrockneten Klärschlamms. Das Gebäude wird in Massivbauweise ausgeführt. Das Dach beziehungsweise der Dachstuhl werden als Pultdach in Holzkonstruktion mit einer Trapezblecheindeckung hergestellt.

„Der gepresste beziehungsweise getrocknete Klärschlamm kann künftig entweder von den Landwirten mittels Kompoststreuer weiter ausgebracht werden – das ist für uns die günstigste Methode – oder wird von uns fachgerecht mit den Containern weiter entsorgt“, erklärt Andreas Hinterberger.

Im Zuge der Bauarbeiten kommt es auch im Zulauf zur Kläranlage zu einer Verbesserung der mechanischen Vorreinigung. „Die bestehende Siebtrommel mit einer Spaltweite von 7 mm wird durch eine neue Siebanlage in Edelstahlausführung mit einer Spaltweite von 3 mm ersetzt. Dadurch ist der Reinigungsgrad noch höher“, erläutert Projektant Raimund Schuster von der Schuster Ziviltechnik GmbH, die das Gesamtprojekt geplant hat.

PV-Anlagen decken fast die Hälfte des Strombedarfs ab

Doch damit noch nicht genug. Der Gemeindeabwasserverband setzt auch weiterhin stark auf die Kraft der Sonne. Nachdem bereits 2012 eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von rund 100 kWp und einer Jahresstromerzeugung von rund 80.000 kWh errichtet worden war, kommt auch auf das Pultdach der neuen Schlammpresse eine zusätzliche 21,4 kWp-PV-Anlage mit einer Jahresleistung von 23.000 kWh. „Dadurch können vom jährlichen Gesamtstromverbrauch der Kläranlage von 235.000 kWh rund 103.000 kWh aus erneuerbarer Energie abgedeckt werden“, schildert Schuster. Zusätzlich ist geplant, in der bestehenden Garage ein stationäres Notstromaggregat als Blackout-Vorsorge zu installieren. Dadurch wird auch bei Stromausfall ein Notbetrieb der Kläranlage sichergestellt.

„Das Projekt ist für unseren Verband natürlich eine Großinvestition. Immerhin sind Kosten von knapp 790.000 Euro veranschlagt, die vor allem die Verbandsgemeinden nach dem festgelegten Schlüssel finanzieren müssen. Von Bund und Land wird rund ein Drittel dieser Investition gefördert“, weiß Gemeindeabwasserverbandsobmann Bürgermeister Franz Sonnleitner aus Wang.

In der Vorwoche fiel der Startschuss für dieses Projekt. Bis Jahresende beziehungsweise Anfang 2024 sollen die Bauarbeiten so weit abgeschlossen sein.

