VHS Scheibbs präsentiert Programm 23/24

Das Scheibbser VHS-Team mit Bernhard Hofecker und Sarah Riegler hat auch für das kommende Schuljahr 2023/24 wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das seit der Vorwoche im Rathaus aufliegt und für das ab sofort die Anmeldungen laufen.

Neben beliebten Kursklassikern wie Gesunde Wirbelsäule, Pilates, Konditionstraining, LIMA oder Yoga bietet die VHS auch wieder Kurse für Philosophie, Line Dance, Qi Gong sowie Kochkurse in Kooperation mit dem Verein Willkommen an. „Wir freuen uns über die neuen Kursangebote wie Standup Paddling, zwei Vorträge zum Thema Erziehung und Kurse zum aktuellen Thema ChatGPT und Co. im Alltag“, betont Volkshochschulleiter Bernhard Hofecker.

Das Allwetterbad „Wanne“ Scheibbs ist Kursort für das beliebte Angebot vonAquajogging/-gymnastik und Babyschwimmkursen.

Weiters wird es einen Vortrag zum Jubiläum „100 Jahre Scheibbser Keramik“ von Hans Hagen Hottenroth vom Scheibbser Keramikmuseum geben, der am 10. November im Rathaus stattfindet.

Alle Infos: 07482/42511-31 oder www.scheibbs.vhs-noe.at