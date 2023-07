Johannes Helmel aus Lunz am See legte in der Vorwoche auf der Trompete in Zeillern das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold ab. Die Prüfungskommission würdigte den Auftritt mit einem „Sehr Guten Erfolg“. Johannes ist Schüler von Musiklehrer Andreas Zellhofer aus Gresten und leistet derzeit seinen Präsenzdienst bei der Militärmusik Eisenstadt als erster Solo-Flügelhornist.