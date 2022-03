Achtung: Am Wochenende zahnärztlicher Notdienst in Ybbs

Achtung: Beim zahnärztlichen Notdienst hat sich gegenüber der aktuellen Printausgabe eine Änderung ergeben. Am kommenden Samstag und Sonntag ist nicht DDr. Helmut Falch in Purgstall für die Notdienste zuständig, sondern Dr. Ingrid Müller in Ybbs!

Lesezeit: 2 Min RE Red. Erlauftal