Amtsleiter in Purgstall: Die Suche läuft

Ein Job mit vielen Herausforderungen ist derzeit auf der Gemeinde Purgstall ausgeschrieben: Amtsleiter Franz Haugensteiner geht Ende 2023 in Pension, die Suche nach einem Nachfolger ist bereits in vollem Gang. Die Bewerbungsfrist endet mit 31. Oktober.

Der Grund: Die Gemeinde wird dem neuen Amtsleiter genug Zeit geben, um in das Amt hineinzuwachsen. In dieser Zeit wird er gemeinsam mit Haugensteiner als Amtsleiter-Stellvertreter arbeiten, danach die Stelle selbstständig übernehmen. Bewerber sollen entweder ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, idealerweise mit betriebswirtschaftlicher Zusatzausbildung, ein Public Management- oder ein Betriebswirtschafts-Studium vorweisen können.

Amtsleitung ist eine vielfältige Tätigkeit

„Bei Fehlen eines Abschlusses muss die Bereitschaft zum Besuch eines Universitätslehrgangs gegeben sein“, heißt es in der Ausschreibung. „Ideal wäre jedoch jemand, der über Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung verfügt“, wünscht sich Bürgermeister Harald Riemer von seinem zukünftigen Administrations-Chef. Ein Amtsleiter ist immerhin für die Führung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, darüber hinaus für Behörden- und Bürgerkontakte. Er muss in Finanzierungs-, Vertrags- und Rechtsangelegenheiten sattelfest sein.

„Der Amtsleiter ist bei Gemeinderatssitzungen als Auskunftsperson anwesend. Er muss die Gemeindeordnung wie seine Westentasche kennen“, sagt Bürgermeister Harald Riemer.

„Die Aufgaben der Amtsleitung werden in der heutigen Zeit immer vielfältiger. Bei der Marktgemeinde sind 60 Mitarbeiter tätig, die der Amtsleiter führen muss“, sagt Riemer. „Da ist soziale Kompetenz gefragt.“

Der derzeitige Amtsleiter Franz Haugensteiner ist noch nicht amtsmüde, befindet sich jedoch bereits in Altersteilzeit. Fünf Bürgermeister hat er erlebt, viele Stürme im Dienst der Gemeinde durchgestanden: „Flexibilität ist das A und O“, rät er seinem Nachfolger.

