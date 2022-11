Adventkranz-Binden in Lackenhof: Zweig für Zweig

Flinke Hände sind derzeit bei den fleißigen Helferinnen der Pfarre Lackenhof gefragt. Gilt es doch bis zum 19. November, dem Beginn des Lackenhofer Adventzaubers, so viele Adventkränze zu binden wie möglich. „Wir binden jetzt jeden Tag, denn wir haben schon sehr viele Vorbestellungen erhalten und es sollen ja am Verkaufstag selbst auch noch genügend Kränze da sein“, meint Karin Bernreiter. Und die gibt es heuer wieder in den verschiedensten Varianten. Ob modern, bäuerlich aber auch glänzend verspielt, je nach Gusto findet hier jeder seinen „grünen Begleiter“ durch die Adventzeit. Neben den Kränzen werden auch Türbögen, Wichtel und Türkränze angeboten.

Der Lackenhofer Adventzauber findet am Samstag, von 9 bis 15 Uhr, bei Schönwetter am Schulplatz, bei Schlechtwetter im Pfarrhof statt. „Auch da können wir noch Vorbestellungen entgegennehmen“, so Bernreiter. Denn der Adventzauber zieht am 26. November (14 bis 17 Uhr) ein zweites Mal in den Ort ein. Der Reinerlös kommt der Pfarre zugute.

