„Take Away“ auch in den Pfarren im Bezirk Scheibbs

Die Pfarre Purgstall setzt im kommenden Advent auf „Take Away“: In der Kirche liegen Adventkalender zum Mitnehmen auf, Texte und Anregungen für Adventfeier und Gebet, in zwei Wochen gibt es Missionskerzen und Räucherwerk. In den Lockdown gehe man wohl organisatorisch besser vorbereitet, doch mit einem anderen Gefühl: „Es wäre vermeidbar gewesen“, sagt Pfarrer Franz Kronister und rät dazu, im Advent wieder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen: „Sehen wir Zeit als Geschenk.“

In der Pfarre Wieselburg können sich Kinder an den vier Adventsonntagen ein „Fenster“ einer Laterne zum Selber basteln mitnehmen. Ab sofort gibt es Missionskerzen sowie am 5. Dezember „Kekse to go“. Statt der Adventkranzweihe im Schlosspark kann man sie dieses Wochenende in der Kirche zur Segnung abgeben.