Adventkonzert Sängerbund Neustift: gefühlvoll und berührend .

Deutlich stiller und besinnlicher als eine Woche zuvor beim Gospelkonzert in der Kapuzinerkirche war es Sonntag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrkirche Scheibbs, wo der Neustifter Sängerbund unter Chorleiter Franz Daurer mit seinem traditionellen Adventsingen die Besucher unter dem diesjährigen Motto „Es wird a in mia boid Weihnocht sei“ sehr gefühlvoll auf das kommende Weihnachtsfest einstimmte.