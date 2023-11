Erste Vorweihnachtsstimmung im Ötscherland

Funkelnde Dorfweihnacht in Lunz am See.

Lunz am See macht heuer am 25. und 26. November den Anfang. Zum zweiten Mal sind der Lunzer Dorfplatz rund um die Pfarrkirche, die Begegnungszone, das Pfarrheim und das Haus der Wildnis heuer Schauplatz der funkelnden Dorfweihnacht. Lunz am See ist damit auch heuer wieder Teil dieser Eisenstraße-Veranstaltungsreihe. Im Vorjahr lockte die Premiere in der Seegemeinde an die 2.000 Besucherinnen und Besucher an. Regionales Handwerk lädt auf zahlreichen Ständen zum Flanieren und Geschenke-Kaufen ein, dazu gibt es die passende vorweihnachtliche Musik. Übrigens: Christkind und Weihnachtsmann waren im Vorjahr beide bei der Dorfweihnacht zugegen.

Freuten sich im Vorjahr über die gelungene Premiere der Funkelnden Dorfweihnacht in Lunz am See, von links: Direktor Thomas Holzgruber, Organisator Vizebürgermeister Johann Strohmayer, Christkind Valentina Sonnleitner und Bürgermeister Josef Schachner. Foto: Stephanie Holzgruber

Flammende Kartausenweihnacht in der Kartause Gaming.

Der Advent in der Kartause Gaming wartet heuer mit einem veränderten Programm auf. Von 29. November bis 3. Dezember macht die Flammende Kartausenweihnacht den 700 Jahre alten Prälatenhof der Kartause zum vorweihnachtlichen Wunderland. Regionale Schmankerl und heiße Getränke bei den Standlern im Hof und eine Ausstellung von Gaminger Hobbykünstlern verbreiten Advent-Stimmung. Kartausen-Geschäftsführerin Regina Mayr kündigt darüber hinaus eine winterliche Konzertreihe an: Der „Wintersound in der Kartause Gaming“ bringt eine Woche nach der Kartausenweihnacht winterliche Stimmung der nicht so ganz besinnlichen Art in in die altehrwürdigen Gemäuer. Der Wintersound beginnt am Donnerstag, 7. Dezember, mit dem Perchtenlauf der Ötscherteufel. Am Freitag, 8. Dezember, 20 Uhr, findet ein Konzert des Schneiderwirt Trios statt. Am Samstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, gibt es ein Konzert der folkshilfe, am Sonntag, 10. Dezember, 16 Uhr, ein Weihnachtskonzert mit den Poxrucker Sisters. „Wir wollten einmal etwas Neues versuchen, haben daher den traditionellen Teil des Adventmarkts verkürzt und statt dessen ein Wochenende mit attraktiven Konzertevents angefügt“, erläutert Regina Mayr.

Immer wieder ein besonderes Highlight – die Flammende Kartausenweihnacht in der Kartause Gaming. Heuer findet diese von 29. November bis 3. Dezember statt und wird anschließend von 7. bis 10. Dezember von der Premiere vom „Wintersound in der Kartause Gaming" abgelöst. Foto: Peter Faschingleitner, (C)FASCHINGLEITNER PETER

Adventmarkt im Wieselburger Schlosspark.

Sein 25-jähriges Bestandsjubiläum feiert heuer der Adventmarkt im Wieselburger Schlosspark. Als einziger Adventmarkt der Region hat er an allen vier Adventwochenenden immer am Samstag und Sonntag geöffnet. Heuer sogar zwei Mal zusätzlich auch am Freitag. „Wir haben uns entschieden, am langen Mariä-Empfängnis-Wochenende schon am Freitag, 8. Dezember, zu öffnen und haben drei Tage durchgehend geöffnet. Als Höhepunkt an diesem Wochenende haben wir am Sonntagabend den Perchtenlauf mit den Blindenmarkter Auseefürsten. Außerdem öffenen wir am letzten Adventwochenende nur am Freitag, 22., und Samstag, 23. Dezember, und bieten auch da drei besondere Highlights: am Freitag zuerst den Perchtenlauf der Wieselburger Zwieslteifin und danach das Lions-Weihnachtskonzert mit den St. Florianer Sängerknaben und am Samstag besucht dann das Christkind den Adventmarkt. Jedes Kind – aber auch jeder Erwachsene – kann sich mit dem Christkind fotografieren lassen und bekommt ein Gratisfoto“, schildert Organisator Wirtschafts-Stadtrat Josef Lechner, der sich heuer im Jubiläumsjahr auch über einen enormen Andrang an Standbetreibern und Ausstellern freuen konnte. „Wir hatten heuer 25 neue Interessenten, von denen wir leider aus Platzgründen nur 17 nehmen konnten. Aber dank einiger Wechselhütten werden insgesamt sicher über 40 Aussteller bei uns am Adventmarkt heuer vertreten sein“, erklärt Lechner, der heuer auch festgelegte Richtpreise für die Getränke beim Adventmarkt ausgegeben hat. „Es passt einfach nicht, wenn bei dem einen Stand der Punsch 4,50 Euro kostet und beim anderen nur 3,50 Euro. Daher haben wir das heuer fix vereinheitlicht“, sagt Lechner.