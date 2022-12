St. Anton Adventmarkt im Schnee

Christian Eplinger

M it Schnee bedeckt waren die Christbäume und die Landschaft rund um den St. Antoner Kirchenplatz am Sonntag und bildete so das fast schon kitschig schöne Ambiente für den diesjährigen Adventmarkt, den Erika Pieber und Monika Karner mit Unterstützung der Gemeinde wieder organisiert hatten.