Adventstimmung hält in der Region Einzug

Strahlende Lichter, wärmendes Feuer, regionale Kulinarik und traditionelles Kunsthandwerk. Das alles wird in den kommenden Wochen auf den Adventmärkten der Most- und Eisenstraße mit der „Funkelnden Dorfweihnacht“ und der „Flammenden Weihnacht“ für Vorfreude auf das Fest sorgen.

Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen am 19. und 20. November in Rosenau-Sonntagberg und Lunz am See.

In Lunz am See stellen an diesem Wochenende neun Hobbykünstler im Haus der Wildnis und im Pfarrheim aus. In zwölf Hütten wird auch Handwerkskunst und Kulinarik angeboten. Neben Floristik und Hobbykünstlern sind ebenso die Lunzer Betriebe am Dorfplatz vertreten. Zusätzlich gibt es ein Pfarrcafé im Pfarrheim, wo unter anderen die Lunzer Bäuerinnen die Besucher mit selbst gemachten Bauernkrapfen verwöhnen werden.

Auch musikalisch hat die Lunzer Adventmeile einiges zu bieten. Insgesamt zehn Musikgruppen und der Volksschulchor stimmen mit adventlichen Klängen auf das Weihnachtsfest ein. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das Konzert der „tonArtisten“ aus Steinakirchen am Sonntag um 14 Uhr in der Pfarrkirche. Der Eintritt ist frei.

