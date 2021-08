Es ist zwar voraussichtlich nur vor drei bis maximal vier Monate, doch die Freude in Scheibbs ist dennoch groß. Voraussichtlich bis Ende Dezember hat man in Scheibbs vorübergehend wieder zwei Ärzte. Doktor Anton Danzer, dessen Ordinationsräumlichkeiten in Wolfpassing beim Starkregenereignis Ende Juli überflutet wurden, eröffnet mit 2. September seiner Übergangs-Ordination in den ehemaligen Räumlichkeiten der pensionierten Hautärztin Eva Mühlbacher in der Rathausgasse in Scheibbs.

„Es wird sicher ein gutes Miteinander von Doktor Danzer mit Doktor Egger, deren Ordinationen ja jetzt im selben Gebäude sind, und vorübergehend sicher auch eine Entlastung für Doktor Egger bringen. Leider halt nur für kurze Zeit, ehe er spätestens mit Jänner nach Steinakirchen ins dortige Volksbank-Gebäude übersiedelt“, weiß Bürgermeister Franz Aigner.