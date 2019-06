Seit dem Tod von Doktor Franz Huemer ist eine Kassenarztstelle in Wieselburg unbesetzt. Ab Juli kommt eine weitere freie Planstelle hinzu, weil der inzwischen 71-jährige Doktor Nabil Badawi keine Verlängerung als Kassenarzt mehr bekommt. „Er bleibt aber als Wahlarzt tätig und wird auch noch im Wochenenddienst mitarbeiten, sodass dieser dank des Einsatzes aller beteiligten praktischen Ärzte in unserem Sprengel vorerst aufrecht erhalten werden kann“, erklärt SP-Bürgermeister Sepp Leitner.

Verschärft hat sich die Situation in der Region natürlich auch durch den plötzlichen Tod von Doktor Christian Schwarz, dessen Planstelle in Oberndorf ebenfalls ausgeschrieben wird. Die Stadtgemeinde Wieselburg will nun offensiv den Ärztemangel in der Region bekämpfen. „Wir wollen nicht warten, bis jemand zu uns kommt, sondern wir wollen die Ärzte aktiv nach Wieselburg holen und haben dazu im Gemeinderat einstimmig ein umfassendes Förderpaket für praktische Ärzte oder Fachärzte beschlossen. Das soll in Absprache mit Ärztekammer, NÖ Gebietskrankenkasse und den Ärzten im Sprengel mit 1. Juli in Kraft treten. Denn wir brauchen die Ärzte jetzt sofort“, betont Bürgermeister Sepp Leitner.

Förderungen um ein Vielfaches erhöht

Schon im April hat die Stadtgemeinde eine Förderung für Ärzte, die sich neu in Wieselburg ansiedeln wollen, beschlossen. Damals lag die Förderung bei 50 Prozent der Mietkosten mit einem maximalen Förderbetrag von 5 Euro pro Quadratmeter. Dieser Beschluss wurde am Mittwoch aufgehoben und die Förderung deutlich nach oben hin angehoben. Bis zu 30.000 Euro an Investitionskosten und 100 Prozent der Mietkosten auf maximal fünf Jahre sowie bis zu 2.500 Euro Unternehmerberatungskosten fördert die Stadt.

Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf neuen Allgemeinmedizinern und Fachärzten jeweils mit Kassenvertrag. Darüber hinaus soll es auch Förderungen für neue Wahlfachärzte und eine Förderung des Wochenend- und Feiertagsdienstes, der ja ab 1. Juli „freiwillig“ von Praktikern gemacht wird, geben.

„Wir wollen damit die medizinische Grundversorgung sichern und gleichzeitig das fachärztliche Angebot ausbauen. Und das natürlich auch in Kombination und Absprache mit den Investoren des neuen Gesundheitszentrums in der Beethovenstraße, dass in rund zweieinhalb Jahren seinen Betrieb aufnehmen wird“, erklärt Leitner. Das neue Gesundheitszentrum miteinzubeziehen sei wichtig, da dieses sicher optimale Voraussetzungen für Allgemeinmediziner und Fachärzte schaffen werde – egal in welcher Betriebsform auch immer, ist Leitner überzeugt.