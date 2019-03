Der 31-jährige ist in Wieselburg aufgewachsen und lebte mittlerweile aber mit seiner Freundin in Steyr. Er selbst war als Assistenzarzt auf der Abteilung für Innere Medizin am Landeskrankenhaus Steyr tätig, hätte in Kürze aber in die Kardiologie des Kepler Universitätsklinikum Linz wechseln sollen.

Erst am Freitag hat er dort seinen neuen Vertrag unterschrieben. Noch tragischer: Im Mai wäre der Arzt erstmals Vater geworden. Zuvor wollte er mit zwei befreundeten Ärzten noch eine Urlaubsreise machen. Über Nairobi sollte es nach Sansibar weitergehen. Soweit kamen die drei jungen Ärzte leider nicht.

Die Unglücksursache stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Laut APA hatte der erfahrene Pilot kurz nach dem Start von Flug ET302, der von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba nach Nairobi gehen sollte, „Probleme“ gemeldet und um Erlaubnis zur Rückkehr nach Addis Abeba gebeten. Dafür bekam er grünes Licht. Dann riss der Kontakt ab. Beim Start hatte gutes Wetter geherrscht.