Spiel, Spaß und Informationen für Groß und Klein

Spiel, Action und jede Menge Spaß gibt es für alle kleinen und großen Besucherinnen und Besucher beim Familienfest in Wieselburg, das auch den Abschluss der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr bildet. Ab 10 Uhr laden zahlreiche Stationen, darunter Bungee-Trampolin, Kletterturm, Tret-Gokar-Rennbahn, Modellbau-Shows, Ballonkünstler, Kasperltheater und ein Gewinnspiel zum Besuch ein. Daneben bieten Fachgewerkschaften, Arbeiterkammer Niederösterreich und ihre Partner an zahlreichen Ständen Informationen über ihre Arbeit und Aktivitäten. Der Eintritt ist frei.