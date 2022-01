Familien-Wintersporttag in Puchenstuben

Der Schneefall im Voralpengebiet kam gerade rechtzeitig. Denn am kommenden Sonntag, 30. Jänner, laden Arbeiterkammer und ÖGB Niederösterreich ab 9 Uhr zum Familien-Wintersporttag mit gratis Skiverleih am Turmkogel in Puchenstuben.

