Für eine starke Vertretung der Arbeitnehmer, die ihre berechtigten Ansprüche sicher stellt, wird sich die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) in der Arbeiterkammer einsetzen. Daran knüpfen die Bezirkskandidaten Petra Hartmann, Christian Fußthaler, Heinz Hintersteiner und Manfred Mairhofer auch einen Appell an die Wähler: „Bitte unbedingt wählen gehen! Nur so haben wir im Arbeitnehmerparlament weiterhin eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit.“ 2014 lag die Wahlbeteiligung in NÖ nur bei 41 Prozent.

Bezirksspitzenkandidatin Petra Hartmann (Stadtgemeinde Wieselburg) liegen vor allem Familienthemen am Herzen: „Berufsgerechte Öffnungszeiten in der Kinderbetreuung, die Anrechnung der Karenzzeiten, gesetzlicher Anspruch auf einen Papa-Monat – da muss etwas passieren!“

Karl Heinz Hintersteiner, Betriebsrat bei der Welser AG, verweist auf die Leistungen der FSG in den vergangenen Jahren: „Wir haben in der Arbeiterkammer Aktionen wie den Gesundheitsbus durchgesetzt, der kostenlos Gesundheitschecks anbietet.“ Im vergangenen Jahr habe es in der AK Niederösterreich 243.000 Arbeitnehmer-Beratungen und unzählige Interventionen gegeben, betont Manfred Mairhofer, Betriebsrat bei der Brauerei Wieselburg. Die FSG, die im Moment mit 67 Mandaten die stärkste Fraktion in der AK sei, müsse ihre Stellung halten, erklärt ZKW-Betriebsrat Christian Fußthaler: „Wir kämpfen gegen die Untergrabung der historischen Wurzeln der Arbeitnehmerrechte.“