Viel Bewegung und viel Spaß am Turmkogel

Die ganze Ferienwoche lang schien die Sonne – just am Sonntag, als die Arbeiterkammer NÖ und der ÖGB zum Familien-Wintersporttag nach Puchenstuben geladen hatte, machte die Sonne eine Pause. Nichtsdestotrotz ließen sich an die 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht den Spaß und die Freude an der Bewegung im Schnee verderben. Mit kostenlosen Lift- und Loipen-Tickets sowie Gratis-Skiverleih und Skibobs zum Testen lockte die Arbeiterkammer Jung und Alt zu den Turmkogelliften.

Natürlich ließen sich das auch Arbeiterkammer NÖ-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Markus Wieser sowie Bezirksstellenleiter Helmut Wieser oder auch Puchenstubens Bürgermeister Helmut Emsenhuber nicht entgehen. Bei der abschließenden großen Tombolaverlosung kamen auch drei NÖ-Nachwuchsskistars – Angelika Dallhammer und Sebastian Jagersberger vom WSV Lunz am See sowie Skicross-Nationalteamfahrer Tristan Takats vom USC Lilienfeld direkt vom Rennen vorbei und überreichten die Preise. Über den Hauptpreis, einen Cross-Ski gesponsert von der Young-AK, durfte sich Barbara Haag aus St. Georgen/Ybbsfeld freuen.

