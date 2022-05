Kabarettabend in Scheibbs: 100 Karten werden unter Spendern verlost

Werbung

Clemens Maria Schreiner gilt als einer der erfolgreichsten Vertreter der jungen deutschsprachigen Kabarettszene. 2020 erhielt er den Österreichischen Kabarettpreis. Am 7. Juli gastiert er im Rahmen der Sparkassen-Kabarett-Tour im Autohaus Pruckner in Scheibbs. Als Programm hat er „Das Beste vom Guten“ – ein Special aus seinen neun Soloprogrammen – mit im Gepäck.

Der Kartenvorverkauf für diesen Kabarettabend beginnt heuer allerdings erst etwas später. Denn die ersten 100 Karten werden verlost. „Dieser Abend soll heuer unter dem Motto Danke-Sagen stehen. Ein Dankeschön an alle, die die großartige Ukraine-Hilfe Scheibbs unterstützen. Wir werden daher unter allen Spendern, die sich von Beginn weg an dieser großartigen Initiative des Vereins Brücke und der Stadt Scheibbs beteiligen, jede Woche drei mal zwei Karten verlosen“, schildert Vorstandsdirektor Heinz Huber und will damit animieren, dass das Projekt am Lehenhof weiterhin finanziell unterstützt wird.

