Auf der Sonnenseite des Lebens inmitten der Saalbacher Bergwelt

Als Wintersportregion ist Saalbach-Hinterglemm spätestens seit der Vergabe der alpinen Ski-WM 2025 in aller Munde. Doch die Region hat auch im Spätsommer und Herbst sehr viel zu bieten.

„Das Wandern ist des Müllers Lust“ – aber nicht nur wer Müller ist oder heißt, kann in der atemberaubenden Bergkulisse in Saalbach Hinterglemm unvergessliche Naturmomente erleben. Wenn die Berge in der Morgensonne leuchten, schultert man voller Vorfreude den Wanderrucksack. Auf geht's, denn es warten 400 Kilometer Wanderwege für sportliche Touren und anspruchsvolle Weitwanderungen, beeindruckende Gipfelsiege oder genussvolle Panoramatouren. Die Sommerbahnen in Saalbach Hinterglemm ermöglichen einen schnellen Start in den Wandertag und bringen bis Mitte Oktober die Bergfexe direkt hinauf zum Start der schönsten Wanderwege, auf denen sich auch die geöffneten 40 Almhütten perfekt erkunden lassen.

Foto: Comma PRSaalbach Tourismusverband

Österreichs größte Bike-Region

Wer lieber in die Pedale tritt, begibt sich im Bikeparadies Saalbach Hinterglemm auf über 400 Kilometern bestens beschilderte Bikerouten und Trails. Freerider, Enduro-Biker und Downhiller nutzen ebenfalls die neun in Betrieb befindlichen Bergbahnen in Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn und wählen für ihre Abfahrten aus über 90 Kilometer Lines und Trails in Österreichs größter Bike-Region.

Foto: Comma PRSaalbach Tourismusverband

Foto: Moritz Ablinger, moritz-ablinger.com

Auch Familien finden hier im Sommer und Herbst eine außerordentliche Vielfalt an Möglichkeiten: Die Kids Wander Challenge, Themenwanderwege, Abenteuer-Spielplätze, Badespaß und die Attraktionen im Talschluss von Saalbach-Hinterglemm sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Ganz nach dem Saalbach-Motto: Vielfältig - Lässig - Aktiv.

Urlaub im „Hotel Sonne“ – dem All Inclusive ****-Superior Familienhotel in Saalbach

Von der ersten Urlaubsminute an bietet dazu die Joker Card zahlreiche kostenlose Leistungen und attraktive Ermäßigungen. Die Joker Card erhält man direkt bei der Anreise vom Gastgeber des Partner-Betriebes. Zum Beispiel dem Hotel „Die Sonne“ - dem All Inclusive ****-Superior Familienhotel in Saalbach.

Name ist hier Programm. Die Sonne scheint hier nicht nur kulinarisch – vom regionalen Frühstück weg über das Mittags- und Nachmittagsbuffet bis hin zum Fünf-Gänge-Abend-Menü inklusive der Getränke –, sondern auch vom Interieur bis hin zum großzügigen Spa- und Wellnessbereich mit eigenem Familienbereich. Das Sonne-Wochenprogramm sorgt mit Livemusik, Kinderbetreuung, geführten Wander- und Biketouren, Yoga und sogar einer Zauberin dafür, dass niemals Langeweile aufkommt.

Foto: Comma PR

Dabei legt die Familie Schwabl, die das Hotel führt, Wert auf Qualität in allen Bereichen. Vom Essen bis hin zur Wein- und Getränkekarte sowie der Hotelausstattung. „Unser Haus stammt aus den 70er-Jahren, aber wir haben immer wieder erweitert, aus- und umgebaut und tun das auch jetzt noch jedes Jahr. Uns ist einfach wichtig, die Qualität hoch zu halten“, erzählt Camilla Schwabl.

Dass man sich gerade im Sommer auf Familien spezialisiert hat, kommt nicht von ungefähr. Denn die Hotelbesitzer kennen sich mit dem Familienleben bestens aus, haben sie doch selbst zwei Kinder – mittlerweile im Teenager-Alter. 2008 haben Camilla und Hannes Schwabl das Hotel von Camillas Eltern übernommen und nach zwei Jahren Planung und vielen Umbauten das All-inclusive-Familienhotel-Konzept in den Alpen umgesetzt – zunächst im Sommer, seit rund zehn Jahren auch im Winter.

Foto: Comma PR

„Wir haben selbst erlebt, wie positiv ein All-inclusive-Angebot sein kann, weil dadurch der Urlaub einfach für die Familie kalkulierbarer wird. Und dieses wollen wir auch im Alpenraum umsetzen, wobei wir eine Kinderbetreuung anbieten, aber nicht so, dass man die Kinder einfach abgibt, sondern als echtes Familienprogramm“, schildert Camilla Schwabl. Erlebniswandern, Quad fahren, Minigolf spielen. Die ganz Jungen toben im Sonne Mini-Club, während die schon etwas Älteren im Teens-Club auf Jagd mit Pfeil und Bogen gehen, neue Bike Skills lernen oder im hoteleigenen Familien-Outdoor Spaß-Whirlpool relaxen.

Das Sonnenhaus für Gäste ab 15 Jahren lässt mit Sauna, Sole-Dampfbad und Infrarotkabine auch noch so vom Alltag verspannte Körper locker werden. Und bedarf es etwas mehr tatkräftige Hilfe, stehen außergewöhnliche Anwendungen wie Salzstein- und Kräuterstempel-Massagen zu den genüsslichen Diensten der Gäste.

