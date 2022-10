Purgstall: Ge(h)denken und Blick auf Zukunft des Friedhofs

Passend zu Allerheiligen und Allerseelen steht die Friedhofskultur im Mittelpunkt zweier Veranstaltungen des Katholischen Bildungswerks Purgstall, Scheibbs und Steinakirchen. Am Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, ist Treffpunkt zum „Ge(h)denken“ auf der Pfarrhofwiese. Von dort aus wird ein Zug mit Laternen von der Pfarrkirche zum Friedhof stattfinden. „Wenn wir von der Kirche zum Friedhof gehen, ist das auch ein Zug von Friedhof zu Friedhof, denn wie in den meisten Orten befand sich früher in Purgstall der Friedhof rund um die Kirche“, sagen die Veranstalterinnen Elisabeth Salzmann und Monika Enigl. „Wir werden uns gemeinsam über Geschichte, Gegenwart und Zukunft unseres Pfarrfriedhofs und seine Gestaltung machen.“

Aus der fachlichen Perspektive nähert sich dann am 3. November um 19.30 Uhr Pater Ewald Volgger im Zuge einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Pfarrheim Purgstall dem Thema Friedhof. Volgger, vielen bekannt von der Kirchenrenovierung in Purg stall, wird unter dem Titel „Friedhofskultur und neue Tendenzen bei Begräbnissen und Urnenbestattungen“ über den Wandel der Friedhofskultur informieren.

Im Anschluss folgt ein Gespräch über die damit verbundenen Folgen für Friedhofsgestaltung, Abschiednehmen, Requiem, Kremation und Erdbestattung. Pfarrer Franz Kronister sagt dazu: „Zurzeit haben wir im Schnitt 60 Todesfälle im Jahr, davon schon ungefähr die Hälfte mit Requiem, Kremation und späterer Urnenbeisetzung. Das hat natürlich Konsequenzen und wirft Fragen auf: Was bedeutet der Wandel für unseren Pfarrfriedhof?“ Teilnahmegebühr beim Vortrag: 5 Euro.

