Nach der tänzerischen Eröffnung durch SAT 2 sorgte die Band „Primavera“ für musikalische Unterhaltung. Für die Gastronomie war Ballwirt Heinz Eisbacher mit dem Restaurant zum Schwarzen Elefanten zuständig. Bürgermeister Franz Aigner freute sich, bei der Begrüßung auch zahlreiche Gemeindevertreter mit Vizebürgermeister Martin Luger und Wirtschaftsstadtrat Werner Ratay an der Spitze, Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning sowie Stadtpfarrer Anton Hofmarcher in „seinem“ Rathaus willkommen heißen zu können. Die zahlreichen Ballgäste konnten sich in der Fotobox von „Büdl Gaudi“ ablichten lassen und feierten an den Bars sowie auf der Tanzfläche eine rauschende Ballnacht.

Die Mitternachtseinlage bestand aus einem bayrischen Tanz vom Tanzverein und einer stimmgewaltigen Gesangseinlage von dem in Scheibbs aktiven italienischen Pizzabäcker Salvia Corrado.