Bezirk Scheibbs: Um 7 Uhr früh öffnet am Sonntag erstes Wahllokal

Sonntag ist großer Wahltag. Das heißt nicht nur eine gewisse Anspannung für die Kandidaten und die Parteifunktionäre, sondern auch für alle Wahlbehörden und -beisitzer auf allen Ebenen – von der Bezirksebene, über die Gemeinde bis hin zu den Sprengelwahlbehörden.

Insgesamt gibt es in den 18 Gemeinden des Scheibbser Bezirks 60 Wahlsprengel. Die ersten Wahllokale öffnen in Wieselburg und Göstling um 7 Uhr morgens. Am längsten, nämlich bis 16 Uhr, haben einige Wahllokale in der Bezirkshauptstadt Scheibbs geöffnet. Die meisten Wahlsprengel, nämlich gleich acht, hat die Gemeinde Gaming. In den Gemeinden Puchenstuben, Reinsberg, St. Anton/Jeßnitz und St. Georgen/Leys gibt es „lediglich“ einen einzigen Wahlsprengel.

Insgesamt sind im Scheibbser Bezirk 32.841 Personen wahlberechtigt – um 2.566 weniger als 2018 (-7,8 %).

