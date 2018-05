Rostige Geländer, abgestoßene Türstöcke, wackelige Waschbetonplatten und ein Informationskasten, wo Buchstaben fehlten. All das war Eva Hottenroth, Vereinsobfrau von „Die Badretter“, im Allwetterbad ein Dorn im Auge. Daher nutzte sie mit ihren Mitgliedern die dreiwöchige Saisonsperre, um in Absprache mit der Gemeinde fachgerecht Sanierungsarbeiten durchzuführen.

Hubert Guger schliff und strich gemeinsam mit Asad Sarkhosh und Abdulsatar Alawi in über 160 Stunden viele Kilometer Geländer und Türstöcke. Franz Steindl reparierte den Stiegenaufgang und entfernte weitere „Stolperfallen“. Leopold Steindl sanierte den Informationskasten beim Eingangsbereich – und das alles ehrenamtlich. „Ganz toll, was hier gemacht wurde. Für die Gemeinde blieben einzig und allein die Materialkosten. Da sieht man, was mit Engagement möglich ist“, freute sich Bürgermeisterin Christine Dünwald und versprach den freiwilligen Helfern eine private Essenseinladung.

Übrigens: Auch der Badeaufsichtsdienst funktioniert nach wie vor bestens. „Es melden sich auch immer wieder neue Leute“, freut sich Eva Hottenroth.