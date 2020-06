Bergrettung Lackenhof Die Bergrettung Lackenhof und der Christophorus 15 waren am Wochenenden zwei Mal am Großen Ötscher im Einsatz.

Zwei Einsätze für die Bergrettung Lackenhof und den Notarzthubschrauber Christophorus 15 gab es am Wochenende am Großen Ötscher. Da beide Mal Kreislauf- beziehungsweise neurologische Beschwerden die Ursache für die Einsätze waren und es auch in weiteren Ortsstellen der Bergrettung NÖ/Wien mehrere Einsätze wegen Schwächeanfällen oder Erschöpfung gab, appelliert die Bergrettung gerade jetzt im Sommer folgende Tipps zu beachten: