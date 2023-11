Besonderes Treffen von Physik-Nobelpreisträger und Klassenkameraden

„Bevor ich wieder mal nach Steinakirchen komme, soll mich mein Schulfreund Pfarrer Franz Dammerer einmal in Wien besuchen, dann reden wir weiter.“ Das sagte der Nobelpreisträger für Physik Anton Zeilinger heuer im Sommer anlässlich eines Besuchs von Diözesanbischof Alois Schwarz und Pfarrer Hans Lagler bei einem Zeilinger-Vortrag in Salzburg. Gesagt getan, am Mittwoch der Vorwoche organisierte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ein Treffen von Anton Zeilinger, der seine Kindheit ja in Wolfpassing verbracht hatte, und Franz Dammerer, der gemeinsam mit Zeilinger die Schulbank in der Volksschule Steinakirchen gedrückt hat und deren Kontakt nie abgerissen ist. „Es war ein wunderbares Treffen, bei dem wir viele alte Erinnerungen und Anekdoten ausgetauscht haben. Außerdem haben wir ausgemacht, dass wir nächstes Jahr, wenn wir beide 79 werden, ein Klassentreffen in Wolfpassing oder Steinakirchen organisieren, wo Anton wie versprochen auch kommen wird“, erzählte Dammerer.

Übrigens auch Stephan Pernkopf hat eine Verbindung mit Anton Zeilinger beziehungsweise besser gesagt ihre Väter. Denn Zeilingers Vater unterrichtete Pernkopfs Vater auf der Boku Wien im Fach Mikrobiologie.