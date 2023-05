Großes Interesse bei „wo[man] & work“ in Scheibbs

Damit das gelingt, ist gute Vorbereitung besonders wichtig. Der Infotag, der vom AMS in Kooperation mit der AK in der AK Scheibbs durchgeführt wurde, war sehr gut besucht. „Gründliche Informationen und Beratung sowie maßgeschneiderte Förderangebote im Rahmen unseres FiT-Programms oder in den Frauenberufszentren sowie das Seminar Wiedereinstieg mit Zukunft Scheibbs sind die wichtigsten Begleiter für den erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Familienpause“, ist AMS-Geschäftsstellenleiter Sepp Musil sicher.

Frauen und auch Männer, die sich nach einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren, konnten sich von Expertinnen und Experten des AMS, der AK, der Frauenberatung Mostviertel, der Initiative NÖ, der ÖGK, der Volkshilfe NÖ und der Caritas wertvolle Infos zum Wiedereinstieg holen. Themen waren der Arbeitsmarkt und die Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, finanzielle Leistungen und vieles mehr.

Fünf Prozent sind Wiedereinsteigerinnen

Rund jede/jeder Zwanzigste der 2023 bisher von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen im Bezirk Scheibbs waren Wiedereinsteigerinnen oder Wiedereinsteiger nach einer familiär bedingten Unterbrechung der Berufslaufbahn. Im ersten Quartal 2023 waren 47 Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger beim AMS Scheibbs vorgemerkt. 20 davon haben nach der Babypause ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet.

