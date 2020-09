Herkunft: Pater Yohanu Katru stammt aus dem südöstlichen Teil von Indien, aus Andrha Pradesh und wurde am 20. Juni 1978 als jüngstes von vier Kindern einer Bauernfamilie geboren. Seine Muttersprache ist Telugu, eine von 23 offiziellen Sprachen in Indien.

Ausbildung: Nach dem Gymnasium in der Bezirkshauptstadt Eluru, Besuch des Priesterseminars in Nadipalli für Philosophie und Theologie Studium.

Geistlicher Werdegang:

- 1995 Eintritt in den Missionsorden des Glaubens.

- 21. Jänner 2004 Priesterweihe.

- 2011 – 2014: Rektor des Priesterseminars von den Missionaren des Glaubens.

- Seit 15. März 2016 in Österreich. - von 2016 bis 2020: Kaplan in der Pfarrgemeinde in Steinakirchen. Während dieser Zeit konnte Pater Yohanu Katru die Kultur, die Sprache und die Gegebenheiten besser kennenlernen.