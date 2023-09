Scheibbser Bürgermeister: „Das Amtsgeheimnis ist nicht mehr zeitgemäß"

Relativ gelassen sehen die beiden heimischen Gemeindevertreterverbands-Bezirksobleute dem neuen Informationsfreiheitsgesetz entgegen. „Wir haben sicher keine Angst vor Transparenz. Im Gegenteil, wir versuchen in den letzten Jahren, unsere Entscheidungen so transparent wie möglich darzulegen. Und das gilt vermutlich für die gesamte Region“, meint der Scheibbser Bürgermeister und ÖVP-Gemeindebund-Bezirksobmann Franz Aigner. Für Informationen und Auskünfte stehe man im Gemeindeamt immer zur Verfügung, zudem würden die meisten Punkte ohnehin in den öffentlichen Gemeinderatssitzungen behandelt, erklärt Aigner. „Natürlich sofern alles im Einklang mit dem Datenschutz steht. Die meisten Anfragen bei uns etwa am Bauamt kommen aber nur dann, wenn jemand persönlich betroffen ist. Ansonsten informieren sich vor allem Gemeindemandatare bei diversen Punkten“, weiß Aigner.

„Das Amtsgeheimnis an sich ist nicht mehr zeitgemäß. Transparenz ist auf allen politischen Ebenen wichtig – gerade auch in der Gemeinde. Denn es darf auch nichts zu verheimlichen geben“, sagt auch Andreas Fallmann. Der Gaminger Vizebürgermeister ist Bezirksobmann des SPÖ-Gemeindevertreterverbands und zugleich Mitarbeiter am Gaminger Gemeindeamt. Insofern kennt er alle Seiten und weiß, dass „der politische Mitbewerber durch seine Tätigkeit im Prüfungsausschuss beziehungsweise in Ausschuss- oder Gemeinderatssitzungen im Rahmen der Gemeindeordnung ohnehin sämtliche Informationen einfordern kann und damit volle Transparenz gegeben ist.“ Konkrete Anfragen von Bürgern zu bestimmten Ausgaben oder Entscheidungen seien dagegen eher sehr, sehr selten. „Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir bei größeren Investitionen ohnehin entsprechend informieren und auch Mehrausgaben oder Überschreitungen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung beschließen. Und da kann sich jeder informieren. Das sind keine Geheimnisse“, sagt Fallmann. Einzig zu wahren gelte der persönliche Datenschutz.

Andreas Fallmann, Bezirksobmann des SPÖ Gemeindevertreterverbandes und Vizebürgermeiser von Gaming. Foto: SPÖ

Opposition sieht Sache anders: „Gesetz ist so sinnlos geworden“

Nicht ganz so rosig sieht die Opposition die Sache mit der Transparenz und Informationsfreitheit. „Diese beiden Themen sind uns als Bürgerliste naturgemäß besonders wichtig“, sagt Joseph Hofmarcher, Fratkionsführer der Bürgerliste für Umwelt und Gemeinwohl in Scheibbs, die unter anderem mit der Forderung nach mehr Transparenz 2020 erstmals zur Wahl angetreten ist. „Als Oppositionspartei und gewählte Vertreterinnen von 15 Prozent der Scheibbser Bevölkerung nehmen wir eine wichtige Kontrollfunktion gegenüber der geheimniskrämenden Mehrheitsvertreter ein“, sagt Hofmarcher und empfindet daher die Wendung, dass bei einem Informationsfreiheitsgesetz Gemeinden unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner keine Veröffentlichungspflicht haben sollen, sehr bedauerlich. Er hätte sich mehr erhofft. „Diese Wendung macht das neue Gesetz sinnlos. Gerade auf Gemeindeebene sollten die Bürgerinnen und Bürger einen möglichst niederschwelligen Zugang zu Informationen – vom Amt aus wie auch auf Anfrage – bekommen. Aktuell ist die wahrgenommene Schwelle eher hoch. Das ging aus dem Fragebogen der Stadterneuerung hervor. Darin sehen die Menschen sich vorrangig als ,Bittsteller' am Amt, denn als Bürger mit Rechten“, sagt Hofmarcher.

Gegenüber absoluten Mehrheiten seien Oppositionsfraktionen im Gemeinderat zwar nicht machtlos, aber die Mitsprache sei sehr beschränkt auf ein Minimum. „Dringlichkeitsanträge machen zwar Diskussion möglich, aber werden erfahrungsgemäß einfach abgelehnt, da die Mehrheitsfraktion die Dringlichkeit einfach nicht anerkennt. Durch den Prüfungsausschuss werden immer wieder Themen in die öffentliche Gemeinderatssitzung gebracht. Wir versuchen zudem, in den Gemeinderatssitzungen durch Diskussion und Fragen an Bürgermeister und Stadtamtsleiter zu den aktuellen Themen den Geheimnisschleier der nicht-öffentlichen Sitzungen und des Amtsgeheimnisses ein wenig zu lüften. Leider gelingt es uns nicht immer“, betont Hofmarcher.