2,4 Millionen Euro für Baumpflanzungen beschlossen .

Insgesamt 260 Bäume und über 102.000 Topfpflanzen werden im Zuge der Umfahrung Wieselburg gepflanzt. An der L 9, dem Zubringer Gänserndorf Süd, werden über 93.000 Sträucher und Heister in naher Zukunft erblühen. Die entsprechenden Mittel in Höhe von 2,4 Millionen Euro für die Pflanz- und Pflegearbeiten hat die NÖ Landesregierung kürzlich freigegeben.