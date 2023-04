Ehren-Gedenktafel für Karl Kerschbaumer bei ZKW Wieselburg

Der am 10. Februar 2021 im Alter von 82 Jahren verstorbene Karl Kerschbaumer war über viele Jahre Arbeiterbetriebsratsvorsitzender der Firma Zizala (ZKW). Als in den frühen 1980ern die geplante Schließung des Betriebs drohte, wollten die Betriebsräte das nicht akzeptieren und versuchten, das zu verhindern. Karl Kerschbaumer, wohnhaft in Sarling (Gemeinde Ybbs), war bereits damals Obmann der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse und Landesvorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie. Er nutzte seine Kontakte in die Politik und sogar bis zum damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky.

Schließlich wurde der deutsche Unternehmer Willi Mommert als neuer Eigentümer gefunden. Das Werk in Wieselburg blieb daraufhin mit ungefähr 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen. Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Die Mitarbeiterzahl stieg in den Jahren 2018/2019 auf über 3.500 Beschäftigte und soll auch in Zukunft mit rund 2.400 Beschäftigten weitergeführt werden.

„Karl Kerschbaumer und seinen Weggefährten gebührt großer Dank und Anerkennung für Ihren unermüdlichen Einsatz um ZKW und die Arbeitnehmerschaft“, betonte PRO-GE-Sekretär Christian Pichler bei der Enthüllung der Gedenktafel.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.