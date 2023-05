Musikschule Wieselburg lud zu „musikalischem Wandertag“

Vollbild

Anton Sauprügl (Akkordeon) beschwingt die Schüler. Anton Sauprügl (Akkordeon) und Renate Slepicka (Zither) spielen zünftige Weisen. Anton Sauprügl (Akkordoen) plaudert mit den Schüern. Asir Et präsentiert die Geige im Konzertsaal der Musikschule. Die Blechbläser Stefan Buxhofer (Trompete), Martin Grabner (Horn), Taiko Distelberger (Tuba) und Renate Slepicka (Posaune, von links) lassen den Schlosspark erklingen. Einführung in die Rhythmusgruppen. Zu Klavier, Gitarre, Bass und Cajon stellen die Schüler wippend und beschwingt ihre Fragen. Funkig geht es in der Musikschule her: Johannes van Dam (Klavier), Rupert Träxler (E-Gitarre), Volker Wadauer (Bass) und Klaus Zalud (Schlagzeug, von links). Gesangslehrerin Hanna Kuntner stimmt die Kinder ein. Gesangslehrerin Sophie Ebert wärmt sich mit den Kindern auf. Harfenlehrerin Julia Prömmer verzaubert mit ''Die Schöne& das Biest''. Julia Schwendinger (Violoncello) und ihre Schülerin Milla Roll nehmen Schüler mit in die Welt der klassischen Streichmusik. Markus Haag (steirische Harmonika) und Marko Dumancic stellen Instrumente vor. Reinhard Becke und Monika Wippl leiten die jungen Tänzerinnen und Tänzer zu den Tönen des Blockflötentrios an. Renate Slepicka stellt den Schülerinnen und Schülern das wunderbare Instrument Zither vor. Renate Slepicka stellt den Schülerinnen und Schülern das wunderbare Instrument Zither vor. Taiko Distelberger im Gespräch mit den neugierigen Schülerinnen und Schülern. Taiko Distelberger spielt die Posaune. Taiko Distelberger, Martin Grabner und Stefan Buxhofer (von links). Violinen- und Violalehrerin Ines Nowak und Asir Et spielen Klassiker auf Klavier und Geige. Blockflötenlehrerin Maria Dorn und zwei ihrer Schüler mit Saxophon-&Klarinettenlehrer Reinhard Becke und Querflötenlehrerin Monika Wippl. Renate Slepicka, Taiko Distelberger, Martin Grabner und Stefan Buxhofer stellen alte und neue Lieder mit den verschiedenen Blechblasinstrumenten vor. Zu Flamencogitarre und Steirischer Harmonika tanzen die Kinder (und auch ein paar Erwachsene) durch's Einkaufszentrum.

