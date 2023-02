149 Rekruten sagten stolz „Ich gelobe!“

GAMING Ihren Einsatz bei Wind und Wetter konnten 149 Grundwehrdiener des Pionierbataillons 3 bereits vergangenen Freitag unter Beweis stellen. Doch obwohl der Wettergott nicht auf ihrer Seite war, erlebten die jungen Soldaten in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste sowie ihrer Angehörigen eine unvergessliche Angelobung in der Kartause Gaming.

„Sie geben heute ein persönliches Versprechen auf die Republik und Demokratie ab. Mit diesem Gelöbnis übernehmen Sie Verantwortung für sich selbst, für Ihre Kameraden, aber auch für uns alle. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, dass Sie diese Wahl getroffen haben und einen unglaublich wichtigen Beitrag für die Sicherheit Österreichs leisten. Das Bundesheer ist unsere Sicherheitsgarantie“, richtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner lobende Worte an die anzugelobenden Rekruten und ergänzte: „Ich wünsche den jungen Soldaten für die Zukunft alles Gute, eine spannende Dienstzeit und viel Soldatenglück.“

Sowohl bei Bürgermeisterin Renate Rakwetz als auch bei dem Kommandant der Melker Pioniere, Oberst Michael Fuchs, war die Freude groß, die Verteidigungsministerin bei der besonderen Veranstaltung in Gaming begrüßen zu dürfen.

Dabei lenkte Klaudia Tanner auch Aufmerksamkeit auf die finanziellen Herausforderungen des Bundesheeres: „Es ist gelungen, dass dem österreichischen Bundesheer endlich auch die Wertschätzung in budgetärer Hinsicht zugutekommt. Das kann nur passieren, wenn man erkennt, dass Sicherheit nicht etwas ist, das ein parteipolitisches Mascherl braucht. Wir können unsere Soldatinnen und Soldaten endlich so ausstatten, wie sie es verdient haben.“

Ehrengäste sprachen Dank und Anerkennung aus

Vor der feierlichen Angelobung der Grundwehrdiener ergriff auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf das Wort und brachte seine große Wertschätzung für die Leistungsbereitschaft der jungen Soldaten zum Ausdruck.

Bereits in der ersten Ausbildungswoche wurde den Rekruten ein bestimmter Gedanke vermittelt, wie Militärsenior Michael Lattinger in seiner Rede verdeutlicht: „Seid euch immer wieder bewusst, wofür ihr Soldaten steht. Nicht mit der Waffe in der Hand gegen irgendjemanden, sondern FÜR etwas, was das Leben und den Frieden in unserem Land fördert.“

Ob in der Ausbildung, bei Übungen oder bei Einsätzen, Kameradschaft und Respekt soll bei jedem Schritt der lehrreichen Dienstzeit an erster Stelle stehen.

Nachdem die 149 Rekruten in den vergangenen Wochen ihre Grundausbildung absolviert haben und in der Kartause Gaming ihr Treuegelöbnis sprachen, sind sie nun bereit, der Bevölkerung bei Katastrophen und Unglücksfällen mit vielfältigen Hilfeleistungen zur Seite zu stehen.

Das Aufgabengebiet der Melker Pioniere umfasst außerdem die Ausbildung von Soldaten für Auslandseinsätze, die Teilnahme an Maßnahmen zur Friedenssicherung, den Feldlagerbau sowie humanitäre Hilfe im In- und Ausland.

„Sie sind die Experten am Wasser, haben aber auch für Notfälle am Land viel Expertise“, weiß Klaudia Tanner und lobt einmal mehr die Einsatzbereitschaft der Melker Pioniere zum Schutz der Neutralität und der Bewohner Österreichs. Für die Verteidigungsministerin ist klar: „Die Rekruten sind die Zukunft und auch die Basis für unser Bundesheer. Die Attraktivierung des Grundwehrdienstes ist unabdinglich für ein modernes und zukunftsfähiges Bundesheer.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.