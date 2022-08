Stockverein Wieselburg ist bereit für weitere sportliche Jahre

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

1970 ist der Stockverein Wieselburg gegründet worden. Damals allerdings ohne die heute bestehende Halle. Diese wurde ungefähr 2000 erbaut, sodass der Asphalt 2021 schon sehr abgespielt war. So entschloss sich der Verein – mit der Unterstützung der Gemeinde und Brauerei Wieselburg – den Belag zu erneuern. Besonders dabei ist die Farbe der Ringe, die in Niederösterreich einzigartig ist. Was meist bei einer Stocksporthalle schwarz-weiß ist, ist in Wieselburg grün-gelb. Das schaut nicht nur einladend aus, sondern es kann auch von den Spielern besser gesehen werden. Außerdem schaffte der Verein neue Stöcke an und ist so wieder bereit für die kommenden Turniere und für viele Nachwuchsspieler. „Der Stocksport ist ein Ganzjahressport für alle Altersklassen“, erklärt Vereinsobmann Johann Schaumüller.

