Neuer Lastkraftwagen für den Scheibbser Bauhof

In der Gemeinderatssitzung und im Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Wasserbau wurde der Ankauf eines Lkw samt Zusatzausstattung für den Bauhof vorgeschlagen. Die Vergabe der Lieferungen und Leistungen erfolgte an die Fa. MAN mit einem Bruttoangebotspreis von 292.218,44 Euro. Nun erfolgte die Schlüsselübergabe an die Bauhofmitarbeiter.