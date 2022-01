Skigebiete Hochkar und Ötscher am Fenstertag ausgebucht

Freitagvormittag am Hochkar. Der Ansturm ist groß. Jeder will den Neuschnee und die Sonne nutzen. Die Parkplätze am Berg sind innerhalb kürzester Zeit voll. Dadurch ergaben sich bei der ehemaligen Mautstation der Hochkar-Alpenstraße teilweise chaotische Zustände und ein kilometerlanger Rückstau auf die Erlauftalbundesstraße. "Wir mussten die Zufahrt kurzfristig sperren, damit unsere Ordnerdienste am Hochkar, dem Ansturm Herr wurden. In dieser Zeit haben wir die Skigäste vom Hochkar - auch jene mit Online-Tickets - auf den Ötscher umgeleitet. Die Online-Tickets sind heute auch dort gültig", schildert Markus Redl.

Mittlerweile ist die Zufahrtsstraße am Hochkar wieder frei. Skigäste können mit oder ohne Online-Ticket derzeit wieder auf das Hochkar fahren. Aktuell (Stand 10.45 Uhr) zählt man am Hochkar um die 3.200 Gästeeintritte. "Das ist noch keine Vollauslastung. Wir mussten nur kurzfristig auch die Online-Ticketbuchung stoppen, damit wir uns einen Überblick verschaffen konnten", erklärt Redl und entschuldigt sich für die Umstände. "Wir müssen da sicher noch einiges verbessern", weiß Redl. Insgesamt verzeichnete das Hochkar für heute Freitag 2.100 Online-Ticketbuchungen bis zum Vorabend und noch einige weitere Online-Buchungen am Tag selbst. Bis zum Nachmittag verzeichnete das Hochkar bereits über 4.000 Gästeeintritte.

Am Hochkar selbst sind alle acht Lifte in Betrieb. Bis auf die Kar-Abfahrt und den Steilhang im Draxlerloch sind auch alle Pisten geöffnet. Am Ötscher sind sechs von acht Lifte in Betrieb. Der Große Ötscher und der Kälberhalt-Schlepper sind aktuell nicht in Betrieb.

Seit gestern laufen in beiden Skigebieten auch die Schneekanonen wieder auf Hochtouren, da nach der langen Wärmeperiode endlich die Temperaturen deutlich unter Null Grad gesunken sind.