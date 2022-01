Skigebiete Hochkar und Ötscher heute ausgebucht!

Dadurch ergaben sich teilweise chaotische Zustände und kilometerlangen Rückstau auf Erlauftalbundesstraße. Die Skigäste vom Hochkar - auch jene mit Online-Tickets - werden akutell auf den Ötscher umgeleitet. Die Online-Tickets sind auch dort gültig.

Am Hochkar selbst sind alle acht Lifte in Betrieb. Bis auf die Kar-Abfahrt und den Steilhang im Draxlerloch sind auch alle Pisten geöffnet. Am Ötscher sind sechs von acht Lifte in Betrieb. Der Große Ötscher und der Kälberhalt-Schlepper sind aktuell nicht in Betrieb.

Seit gestern laufen in beiden Skigebieten auch die Schneekanonen wieder auf Hochtouren, da nach der langen Wärmeperiode endlich die Temperaturen deutlich unter Null Grad gesunken sind.