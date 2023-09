Apfelstrudeltag in Lunz Mit Kuchen essen Gutes tun

Nach einem vollen Erfolg im Vorjahr freuen sich die Mitglieder des Arbeitskreises „Eine Welt Lunz am See“ auf den diesjährigen Apfelstrudeltag am 8. Oktober im Lunzer Pfarrheim. Foto: Eine-Welt-Arbeitskreis

D er bereits traditionell gewordene Apfelstrudeltag in Lunz steht wieder vor der Tür. Mit leckeren Mehlspeisen werden am 8. Oktober im Pfarrheim Spenden für ein Hilfsprojekt in Haiti gesammelt.