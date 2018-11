Der NÖAAB ist neben dem Bauernbund der wohl zweitwichtigste Bund in der Scheibbser Stadtpartei. Aktuell zählt er rund 320 Mitglieder. Seit Montag der Vorwoche hat er nun einen neuen Obmann. Martin Luger übernahm das Amt von Johannes Hofmarcher, der die letzten neun Jahre die Geschicke des Scheibbser NÖAAB geleitet hat.

„Eine Arbeit, die ich sehr gerne gemacht habe, weil wir ein gutes Team waren, das zusammenhielt. Jetzt sollen aber Jüngere ran und die Chance haben, sich bis zu den Gemeinderatswahlen 2020 ordentlich einzuarbeiten. Daher haben wir unsere Wahlsitzung auch um ein Jahr früher als normal abgehalten“, erklärte Hofmarcher in seiner Abschiedsrede, in der er sich auch mahnende Worte hinsichtlich der politischen Entwicklung auf Bundesebene nicht nehmen ließ. „Gerade am heutigen Tag, wo wir 100 Jahre Republik feiern, heißt es weiter wachsam zu sein und keinen Rechtsruck zuzulassen, nur um in Umfragewerten vorne zu liegen“, mahnte der ÖVP-Sozial-Stadtrat und Caritas-Regionalleiter der Diözese St. Pölten.

"Neun neue Vorstandsmitglieder rückten nach"

„Wir werden das unter Hannes entwickelte Leitbild weiterleben“, versprach sein Nachfolger und rückte die Werte Respekt, Offenheit, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Wertschätzung sowie die Arbeit für die Familien in den Vordergrund. Der 47-jährige zweifache Familienvater ist Bankstellenleiter der Raiffeisenbank in Scheibbs und seit 2009 im NÖAAB-Vorstand. Seit 2015 ist Luger auch Finanzstadtrat.

Aber nicht nur an der Spitze gab es eine Verjüngung. Insgesamt rückten neun neue Vorstandsmitglieder in den 14-köpfigen Vorstand nach. Der jüngste ist Felix Deinhofer mit 20 Jahren. Übrigens stehen im Vorstand sieben Männer sieben Frauen gegenüber.

Klar, dass es da bei der Versammlung auch zahlreiche Ehrungen gab, die Festredner Landtagspräsident Karl Wilfing vornahm.

Der neue Vorstand und Ehrungen

Der neue NÖAAB-Vorstand:

Obmann: Martin Luger,

Stellvertreter: Adelheid Ressl, Franz Raab;

Finanzreferent: Georg Schramml,

Stellvertreter: Andreas Schrittwieser;

Weitere Vorstandsmitglieder: Felix Deinhofer, Alena Fallmann, Andrea Feichtegger, Bernhard Fischer, Denise Möser, Silvia Muthentaler, Veronika Punz, Katrin Ressl, Peter Schiller.

Finanzprüfer: Johann Schragl, Franz Eßletzbichler

Ehrungen:

Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder: Johannes Hofmarcher (Silberner Ehrenpin und Dank & Anerkennung des NÖAAB), Maria Buchebner, Reinhard Hackl, Walter Ortner, Erwin Robausch, Kurt Schlögl, Gerhard Stierschneider, Johann Wiebogen, Franz Winter (alle Dank & Anerkennung des NÖAAB).

Langjährige Mitglieder:

55-jährige Mitgliedschaft: Gertraude Amon, Josef Schuhmacher

50-jährige Mitgliedschaft: Leopold Karner, Berthold Panzenböck, Erwin Robausch, Gertrude Schrittwieser, Hans Wetchy.