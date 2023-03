AK-Bilanz: Über 6.200 Kontakte und fast 1,4 Mio. Euro für Mitglieder

Egal ob rasche Auskünfte oder intensivere, individuelle Beratungen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterkammer Bezirksstelle Scheibbs sind wichtige Anlaufstellen für die Arbeitnehmer im Bezirk. „Im Vorjahr haben uns mehr als 6.200 Menschen telefonisch, persönlich oder via Mail kontaktiert, fast die Hälfte haben wir oder unsere AKNÖ-Experten in Folge konkreter weiter beraten“, erklärt Bezirksstellenleiter Helmut Wieser und blickt stolz auf die Zahl von 1,38 Millionen Euro, die man für die Mitglieder insgesamt erreicht hat – wenngleich 618.000 Euro davon von der Arbeitnehmerveranlagungsberatung her rühren. Die ist übrigens ein „Dauerbrenner“ mittlerweile das ganze Jahr hindurch.

Immer wieder landen Fälle vor Gericht

Und obwohl die Sozialpartnerschaft gerade im Bezirk Scheibbs sehr gut funktioniere, gebe es auch immer wieder Fälle, die vor dem Arbeits- oder Sozialgericht landen. So auch der Fall eines Tischlers aus dem Bezirk. Die Pensionsversicherungsanstalt hat zunächst Zeiten nicht als Schwerarbeit anerkannt. Dem Gericht konnte durch einen Sachverständigen glaubhaft gemacht werden, dass es sich bei diesen Zeiten um Schwerarbeit handelt.

„Für den betroffenen Dienstnehmer bedeutete das, dass er um zwei Jahre früher die Pension antreten konnte und die Abschläge bei der Pensionshöhe wesentlich geringer ausfallen“, weiß Wieser. Generell seien die Themen Pension und Altersteilzeit besondere Schwerpunkte bei der Beratung. „Hier muss man für jeden und jede wirklich individuelle Lebensmodelle erstellen und der Frage nachgehen, was für den Betroffenen Sinn macht“, sagt Wieser.

Die weiteren Hauptthemen bei den Beratungen betreffen die Bereiche Kinderbetreuungsgeld, Karenz, Pflege- und Hospizkarenz, Insolvenzberatung sowie – zuletzt stark ansteigend – der Bereich der Konsumentenschutzberatung. „Wir können aber nur die beraten, die auch zu uns kommen. Daher wollen wir mit solchen Bilanzen auch die Arbeitnehmer aufmerksam machen. Fragen kostet nichts“, unterstreicht Kammerrat Helmut Novak.

AKNÖ Scheibbs Bilanz 2022

Bezirksstelle Scheibbs

Kontakte in der Bezirksstelle: 6.229

Konkrete Beratungen in Problemfällen: 2.979

im Arbeits- und Sozialrecht für die Mitglieder eingebracht: 759.750 Euro

Bei Arbeitnehmerveranlagungsberatung eingebracht: 618.001 Euro

Für die Mitglieder insgesamt erreicht: 1,38 Mio. Euro

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.